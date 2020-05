Francia: coronavirus, da inizio giugno autorizzate le celebrazioni religiose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia autorizza la ripresa delle cerimonie religiose dopo un'interruzione di due mesi a causa della pandemia del coronavirus. Lo ha annunciato il ministero dell'Interno di Parigi, precisando che coloro che intendono prendere parte alle celebrazioni dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina. Tra le altre misure previste per la ripresa delle celebrazioni liturgiche, anche la distanza di almeno un metro tra i fedeli e la necessità di lavarsi le mani. Le celebrazioni religiose dovrebbero riprendere in Francia dall'inizio di giugno, ma alcuni gruppi di fedeli potrebbero già essere autorizzati a prendere parte a forme di preghiera collettive non appena il nuovo decreto verrà pubblicato "nelle prossime ore". (Frp)