Mafia: Di Maio, continueremo a batterci per onorare la memoria delle vittime di Capaci

- Ieri, oggi e domani, "continueremo a batterci" per onorare la memora delle vittime della strage di Capaci. Lo ha scritto su Facebook il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in occasione dell'anniversario dell'uccisione del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Di Maio ricorda le parole di Falcone, secondo cui “l’importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura e non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo. Altrimenti non è più coraggio, ma incoscienza”. Sono parole, osserva il ministro, "bellissime, profonde, che ci dimostrano la sensibilità e la semplicità di un grande uomo. Un uomo dello Stato che ha perso la vita per difendere il nostro paese". (Res)