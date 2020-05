Cina: coronavirus, vaccino testato su esseri umani "sicuro ed efficace" ai primi test

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un potenziale vaccino per il trattamento del Covid-19 testato per la prima volta sull'uomo in Cina sembra essere "sicuro e in grado di generare una risposta immunitaria contro il coronavirus". È quanto emerge da uno studio pubblicato oggi sulla rivista scientifica "The Lancet". Il nuovo vaccino ha mostrato risultati preliminari basati su osservazioni fatte nei primi 28 giorni dopo la somministrazione della dose, ma i risultati finali dovranno essere valutati in sei mesi. "Questi risultati rappresentano un'importante passo in avanti", ha dichiarato in una nota Wei Chen, ricercatore dell'Istituto di biotecnologia di Pechino. "Tuttavia, questi risultati dovrebbero essere interpretati con cautela [perché] i problemi nello sviluppo di un vaccino Covid-19 non hanno precedenti e la capacità di innescare risposte immunitarie non indica necessariamente che il vaccino proteggerà gli esseri umani dalla malattia", ha aggiunto Wei. Attualmente, oltre 100 vaccini candidati sono in fase di sviluppo in tutto il mondo. Tuttavia, il nuovo adenovirus di tipo 5 Covid-19 vettoriale, o Ad5-nCoV, è il primo ad essere testato sull'uomo. Secondo quanto riferito dalla stampa cinese, utilizza un comune virus del raffreddore indebolito, l'adenovirus, che infetta le cellule umane ma non è in grado di causare malattie, per fornire materiale genetico che codifica per la proteina di picco Sars-CoV-2 alle cellule. Queste producono la proteina spike - la proteina con cui il coronavirus riesce a penetrare nelle cellule umane - e consentono al sistema immunitario di creare anticorpi per combattere il virus. Chen e i colleghi hanno valutato la sicurezza del vaccino e la sua capacità di generare una risposta immunitaria utilizzando tre diverse dosi in 108 adulti sani tra i 18 e i 60 anni che non erano stati infettati con Sars-CoV-2.(Cip)