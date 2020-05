Mafia: Zingaretti, 23 maggio data simbolo difesa legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi è l'anniversario della strage di Capaci in cui persero la vita Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Da allora il 23 maggio è diventata la data simbolo della lotta contro tutte le mafie e a difesa della legalità”. Lo scrive su Facebook il segretario del Pd Nicola Zingaretti. “Raccogliamo l'appello a esporre un lenzuolo bianco sui balconi, in memoria di quella strage e di tutte le vittime della mafia – aggiunge -. Ora più che mai, in questo periodo difficile, ognuno di noi deve tenere alta l’attenzione. La battaglia per la legalità ha bisogno di tutti e tutte”.(Rin)