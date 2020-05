Turismo: Di Maio, bloccate le iniziative bilaterali contro lo spirito dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ha ottenuto il risultato di sospendere in Europa qualsiasi iniziativa bilaterale e possibili "corridoi turistici". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista al "Messaggero". Secondo il ministro degli Esteri, il lavoro da fare non è quello di convincere gli omologhi degli altri paesi Ue sulla necessità di incentivare il turismo in Italia in quanto "tutto dipende dalla nostra situazione interna". "Certo - ha osservato -, i dati sono incoraggianti, ne parlo e ne continuo a parlare ogni giorno con i miei omologhi. Con Maas (Heiko, il ministro degli Esteri tedesco i contatti sono intensi e cordiali". Secondo Di Maio, il secondo passo fondamentale è ora quello di fare in modo che "sopratutto i cittadini tedeschi possano venire in vacanza da noi. Ne hanno bisogno le nostre strutture ricettive e il nostro sistema alberghiero, i nostri ristoratori, insomma la nostra economia e con il ministro Franceschini stiamo lavorando in tandem sul dossier". (segue) (Res)