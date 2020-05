Islam: domenica inizia la Eid al Fitr, la festa di fine Ramadan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Eid al-Fitr, la festa della rottura del digiuno del mese di Ramadan, inizierà in Arabia Saudita e altri paesi arabi domenica 24 maggio. Lo hanno annunciato le autorità di Riad, secondo cui la luna di Shawwal (decimo mese del calendario lunare) non è stata avvistata, quindi oggi sarà l'ultimo giorno del mese di Ramadan. Quest'anno, la festa sarà contraddistinta dal blocco a tutte le attività in atto 24 ore su 24 dal 23 al 27 maggio, nel tentativo di rallentare la diffusione del coronavirus. Anche negli Emirati Arabi Uniti, in Iraq, in Qatar, in Giordania, in Libano e in Libia il primo giorno della Eid al-Fitr sarà domenica. (Res)