Mafia: Lamorgese, non disperdere impegno Falcone

- Il ricordo e l'onore tributato alla memoria del giudice Giovanni Falcone, di sua moglie Francesca Morvillo e degli agenti Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo “impone a tutti noi - anche in questo 28esimo anniversario della strage di Capaci - il dovere di non disperdere un impegno quotidiano per la legalità che ancora oggi manifesta tutta la sua carica ideale". Lo scrive il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, nel messaggio in occasione della giornata della legalità, che ricorda la strage di Capaci. "La mafia che 28 anni fa ha assassinato il giudice Giovanni Falcone temeva soprattutto la forza, l'esperienza e la tenacia di un magistrato impegnato per anni a sezionare la struttura segreta di Cosa nostra, con le sue ramificazioni e le sue trame nel settore delle imprese e nel mondo degli appalti pubblici – spiega -. Quel patrimonio di idee e di conoscenze, cementato in una cultura dell'indagine rigorosa perché condotta senza facili scorciatoie, è rimasto intatto nell'eredità che ci ha lasciato il giudice Falcone, la cui memoria è ormai nel sentimento comune dei cittadini e dei tanti giovani che nel 1992 neanche erano nati - prosegue Lamorgese - Soprattutto a loro dobbiamo dire che lo Stato c'è. Che magistratura e forze di polizia si impegnano tutti i giorni e che fanno registrare importanti successi. E dobbiamo dire loro anche che la lotta contro le mafie continua con la stessa intensità, seppure in un contesto storico e sociale mutato e in continua evoluzione". (segue) (Rin)