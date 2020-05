Mafia: Lamorgese, non disperdere impegno Falcone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ricorda anche Paolo Borsellino. "Le mafie hanno cambiato pelle - aggiunge Lamorgese - ma non hanno mutato la natura criminale del loro progetto. E' necessario, dunque, vigilare sulle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette, monitorare le procedure per l'erogazione dei fondi nonché l'acquisizione delle imprese: in questa fase c'è il rischio concreto che flussi di denaro pubblico finiscano nelle tasche sbagliate e i proventi illeciti vengano utilizzati per acquisire quote e pacchetti azionari delle imprese sane". "La cultura della legalità e i valori non trattabili della lotta alla criminalità mafiosa, che oggi utilizza raffinati strumenti finanziari più che la forza delle armi, fanno parte ormai del Dna delle istituzioni repubblicane. Si tratta di un patrimonio civile e morale che dobbiamo a chi - nella magistratura, nelle forze di polizia e in tutti i settori della società civile - ha sacrificato la propria vita per difendere le regole e i valori che sono alla base della convivenza democratica della nostra comunità. Quella del 23 maggio - nel ricordo di Giovanni Falcone e di Francesca Morvillo e degli agenti Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo - è una data che da 28 anni rimane indissolubilmente legata alla storia del nostro Paese. Che ha il dovere di non dimenticare e di confermare, giorno dopo giorno, la fiducia nella forza dello Stato". (Rin)