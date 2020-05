Pakistan: 97 le vittime del disastro aereo a Karachi, due i sopravvissuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 97 le vittime del disastro aereo avvenuto ieri in Pakistan, quando un volo della Pakistan International Airlines (Pia) si è schiantato su un quartiere residenziale di Karachi, nel sud del paese. Ne dà notizia "Channel News Asia". Due sono i sopravvissuti all'incidente. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la notte: il ministero della Sanità pachistano ha fatto sapere che sono stati recuperati tutti i corpi dei passeggeri e dell'equipaggio e che finora 19 di essi sono stati identificati. Nelle ultime ore è emerso anche come l'aereo, decollato da Lahore, avesse tentato più volte senza successo di atterrare all'aeroporto di Karachi prima dello schianto. (Res)