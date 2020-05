Singapore: coronavirus, il numero dei casi sale a oltre 31 mila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono saliti a oltre 31 mila i casi di contagio da coronavirus a Singapore, dove 642 nuovi positivi sono stati individuati nelle ultime 24 ore. Lo ha fatto sapere il ministero della Sanità nel suo bollettino quotidiano. I nuovi contagiati, nella stragrande maggioranza dei casi, sono immigrati che vivono in dormitori. Su 642 test positivi sono invece solo sei quelli effettuati su residenti permanenti. Nelle scorse ore il ministro dello Sviluppo nazionale, Lawrence Wong, ha precisato che il ritorno al lavoro a partire dal primo giugno sarà possibile solo per gli operai specializzati che non possono lavorare da casa. Per la maggior parte dei cittadini di Singapore, dunque, la serrata generale imposta per contenere la pandemia di coronavirus andrà avanti. In un post su Facebook Wong, che coordina la task force governativa per la gestione dell’emergenza, ha invitato dirigenti e dipendenti ad “abituarsi a questa nuova normalità”. (Res)