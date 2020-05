Difesa: Borrell, l'Ue invita gli Usa a riconsiderare abbandono Trattato cieli aperti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Joseph Borrell, ha espresso il rammarico per la decisione degli Stati Uniti di abbandonare il Trattato sui cieli aperti, "un elemento chiave della nostra architettura per il controllo degli armamenti". Secondo quanto sottolineato da Borrel tramite una nota, "il Trattato assicura trasparenza e prevedibilità" ed è "un contributo importante alla sicurezza europea e globale". "Tutti gli Stati parte devono continuare a riconoscerlo e ad assicurare la piena attuazione del Trattato. Ritirarsi dal Trattato non è una soluzione per rispondere alla difficoltà nell'attuazione e nel rispetto da un'altra parte", ha osservato il capo della diplomazia Ue. "Mentre continuiamo a richiamare la Russia a tornare immediatamente alla piena attuazione del Trattato, invito gli Stati Uniti a riconsiderare la loro decisione", ha affermato Borrell. (Beb)