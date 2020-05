Brasile: ministro Sicurezza, sequestro cellulare Bolsonaro "conseguenze imprevedibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Ufficio di sicurezza istituzionale (Gsi), Augusto Heleno, ha dichiarato in una nota che l'eventuale sequestro del cellulare del presidente Jair Bolsonaro sarebbe "inconcepibile" e avrebbe "conseguenze imprevedibili per la stabilità del paese". "L'Ufficio di sicurezza istituzionale della Presidenza della Repubblica avverte le autorità costituite che tale atteggiamento è un evidente tentativo di compromettere l'armonia tra i poteri e può avere conseguenze imprevedibili per la stabilità nazionale", afferma un estratto della nota di Heleno. Il ministro Heleno ha preso duramente posizione a poche ore dalla richiesta di sequestro del cellulare del capo dello stato e del figlio Carlos formalizzata da parte del giudice della Corte suprema brasiliana (Supremo tribunal federal, Stf), Celso de Mello. Le nuove richieste di approfondimento di indagine sorgono nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta interferenza del presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, nelle nomine dei vertici della polizia federale. (segue) (Brp)