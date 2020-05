Business news: Norvegia, ministro Petrolio convoca dirigenti Equinor per discutere problemi compagnia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio e dell’Energia norvegese, Tina Bru, ha convocato l‘amministratore delegato della compagnia Equinor Eldar Saetre e il direttore del consiglio d’amministrazione Jon Erik Reinhardsen, per discutere dei problemi della società a partecipazione statale. Come riferiscono i media norvegesi, Bru ha confermato al parlamento di Oslo che i dirigenti di Equinor non hanno reso note al dicastero le perdite delle controllate della compagnia negli Stati Uniti registrate anche nel primo trimestre del 2020. “Equinor avrebbe dovuto rendere più facilmente accessibili le informazioni in merito alle perdite” di inizio anno, nonostante le smentite dei dirigenti della compagnia energetica, che sostengono di aver sempre reso pubblici i dati. (Sts)