Business news: governo norvegese annuncia stanziamento fondi per spazioporto su isola Andoya

- Il governo norvegese ha annunciato lo stanziamento dei fondi per la costruzione di una stazione di lancio di satelliti nell’isola di Andoya, sulla costa settentrionale del paese, nel Circolo polare artico. Lo spazioporto di Andoya sarebbe il primo in Europa per il lancio di piccoli satelliti, un settore considerato molto promettente dalle autorità di Oslo, come sottolineato dal ministro per gli Affari economici Iselin Nybo. La Norvegia punterebbe dunque a divenire un hub globale per il lancio di satelliti di piccole dimensioni nello spazio, fornendo al contempo opportunità di sviluppo per l’isola di Andoya, ha spiegato Nybo. Il governo invierà la proposta per lo sviluppo dello spazioporto al parlamento norvegese, lo Storting, inserendola nel pacchetto di misure economiche legate all’epidemia di coronavirus, come riferisce l’emittente nazionale “Nrk”. (Sts)