Business news: ministro francese Le Maire, Renault si gioca la sua sopravvivenza

- Renault si sta giocando "la sua sopravvivenza". Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Figaro" il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire. "Il gruppo ha chiesto un prestito garantito dallo Stato di 5 miliardi di euro", ha spiegato Le Maire, affermando tuttavia di non averlo "ancora firmato". "Chiediamo all'azienda di prendere degli impegni in tre direzioni: le auto elettriche, il rispetto dell'indotto e la localizzazione in Francia delle loro attività tecnologiche più avanzate", ha poi dichiarato il ministro. "Tutti gli aiuti che daremo alle imprese – ha continuato – devono essere orientati in queste due direzioni: decarbonizzazione dell'economia francese e miglioramento della sua competitività". Il piano di rilancio economico preparato per le aziende è "un vero piano di trasformazione" che "richiede un metodo", ha poi afferma il titolare di Bercy. "Non rilanceremo l'economia con degli aumenti delle tasse", ha affermato il ministro dell'Economia, sottolineando la volontà di voler continuare ad abbassarle. Il ministro ha parlato anche di "nuove direttrici" verso cui orientare la fiscalità, come la tassazione in ambito digitale o la creazione di una tassa sull'import di carbone. "Con il presidente della Repubblica (Emmanuel Macron) e il primo ministro, (Edouard Philippe) abbiamo un obiettivo strategico: la sovranità economica della Francia", ha affermato Le Maire. (Frp)