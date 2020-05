Business news: Regno Unito, governo ha preso in prestito quasi 70 miliardi di euro ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito ha dovuto prendere in prestito la cifra record di quasi 70 miliardi di euro per bilanciare le sue spese del mese di aprile. Lo riporta il quotidiano britannico "The Guardian". Questa mossa dimostra quanto le finanze pubbliche britanniche abbiano risentito della chiusura dell'economia che ha visto precipitare le spese dei consumatori del 18 per cento. I dati dell'Ufficio nazionale di statistica (Ons) hanno mostrato l'impatto drammatico che le misure restrittive per il coronavirus hanno avuto sull'attività produttiva. I prestiti pubblici sono aumentati di più di 50 miliardi di euro rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'Ons ha reso noto che c'è stato un calo netto in tutte le fonti di guadagno del governo – imposta sul reddito, assicurazione nazionale, Iva e imposta sulle società – ma un chiaro aumento nelle spese. Con l'economia sostanzialmente bloccata, il governo ha dovuto prendere in prestito nell'ultimo mese la stessa cifra presa in prestito nell'intero anno finanziario precedente. L'Ufficio indipendente per la responsabilità del bilancio sostiene che il governo prenderà in prestito la cifra record di 335 miliardi di euro nell'anno 2020-2021. (Rel)