Business news: società spagnola Elecnor, nel 2019 aumento utile quasi del 70 per cento

- Elecnor - multinazionale spagnola che opera nei settori dell'elettricità, del gas, delle ferrovie e delle telecomunicazioni - ha presentato il bilancio 2019 nel corso dell'assemblea degli azionisti. Secondo i dati presentati, l'azienda ha registrato vendite per 2,453 miliardi di euro (+9 per cento rispetto al 2018) ed un utile netto di 126,4 milioni di euro (+69,58 per cento in più rispetto ai 74,3 milioni dello scorso anno) ed una riduzione del 33,5 per cento (pari a 136 milioni di euro) del debito finanziario. In merito all'emergenza coronavirus, Elecnor ha spiegato che analizzando l'impatto della crisi sanitaria sui dati dell'anno fiscale 2020 possono assicurare di aver adottato "tutte le misure necessarie per continuare l'attività produttiva, tutelando la salute e la sicurezza dei suoi dipendenti". Il gruppo, ha poi aggiunto che attualmente dispone di linee di finanziamento per importi presumibilmente sufficienti a fronteggiare il rischio di liquidità determinato dall'emergenza coronavirus. (Spm)