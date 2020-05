Business news: gasdotto Tap, al via introduzione del gas nella sezione albanese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consorzio incaricato della realizzazione del gasdotto Transadriatico (Tap Ag) ha iniziato ad introdurre gas naturale in una sezione di 4 chilometri della condotta in Albania, al confine greco-albanese fino alla stazione di Bilisht. E' quanto riferisce il consorzio Tap Ag tramite una nota. "Il linea con gli standard nazionali ed internazionali sulla sicurezza ed operazionali, questa è la fase iniziale del processo di test, che punta ad assicurare che l'infrastruttura è completamente sicura e pronta per le operazioni", si legge nella nota. Dopo l'introduzione del gas nella prima sezione, queste operazioni continueranno ad essere portate avanti gradualmente anche in altre sezioni del gasdotto in Albania e oltre nelle prossime settimane e mesi. A inizio maggio Tap Ag ha confermato l’obiettivo di garantire le prime consegne di gas entro il 2020, come da crono programma, nonostante l’emergenza Covid-19. Lo riferisce lo stesso consorzio, tramite un post sulla propria pagina Facebook. "I lavori di completamento dell’opera sul tratto italiano non si sono mai fermati, nel pieno rispetto della normativa in vigore, grazie alla messa in atto di tutte le misure necessarie a garantire la tutela dei lavoratori e la prosecuzione in sicurezza delle restanti attività di costruzione e del collaudo degli impianti. Lo stato di avanzamento complessivo dei lavori nei tre Paesi attraversati è ad oltre il 94 per cento e nello scorso mese di aprile è terminata con successo la posa della sezione offshore del gasdotto tra Italia e Albania. In Italia, sono in corso di completamento anche le attività di realizzazione del terminale di ricezione e del tratto onshore della condotta", ha fatto sapere Tap Italia in una nota diffusa su Facebook. (Alt)