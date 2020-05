Business news: Renault, riaprono gli stabilimenti a Sandouville

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli stabilimenti della casa automobilistica francese Renault a Sandouville, in Normandia, hanno riaperto il 22 maggio, due settimane dopo la sentenza del Tribunale di Havre, che gli aveva imposto di chiudere per il mancato rispetto di alcune norme sanitarie. La direzione dell'azienda, che sul posto impiega 1.849 persone a tempo indeterminato, ha fatto sapere che "l'insieme dei dipendenti dello stabilimento" ha ripreso il lavoro, a cominciare dalla "squadra notturna". A Sandouville, il gruppo Renault è inoltre oggetto di un'inchiesta per il ricorso massiccio al lavoro interinale, aperta alcuni mesi fa dalla procura di Havre su segnalazione dell'ispettorato del lavoro. (Frp)