- A Torino oggi, sabato 23 maggio, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3893m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: alta pressione a garanzia di tempo assolato sulle regioni di Nord-Ovest con temperature in ulteriore rialzo, le massime toccheranno i 27-29 gradi in pianura. Attenzione in serata una veloce perturbazione in transito oltralpe determinerà maggiore variabilità su Valle d'Aosta e alto Piemonte con rapidi acquazzoni e temporali con qualche sconfinamento anche in pianura e tra sera e notte in Liguria. Venti deboli. Mar Ligure poco mosso. (Rpi)