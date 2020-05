Business news: Russia, Putin approva capitalizzazione dal bilancio di Rosagroleasing

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo russo effettuerà la capitalizzazione con fondi di bilancio della società Rosagroleasing per 6 miliardi di rubli (76,4 milioni di euro). La decisione è stata adottata dal presidente russo, Vladimir Putin, nel corso di una riunione sulla situazione dell'agricoltura e dell'industria alimentare. "Vorrei esprimermi separatamente riguardo al leasing delle macchine agricole. Come abbiamo sentito oggi, da aprile Rosagroleasing ha stabilito condizioni speciali e più favorevoli per questo strumento, con un'aliquota ridotta e pagamenti differiti, al fine di stimolare il rinnovo del parco macchine di aziende agricole e fattorie", ha dichiarato il presidente. "Sono d'accordo con la proposta di capitalizzare Rosagroleasing. Si è parlato di 6 miliardi di rubli, confermiamo questa cifra e la copriamo. Ciò consentirà di fornire 1.500 unità di equipaggiamento aggiuntivo agli agricoltori russi", ha detto Putin. (Rum)