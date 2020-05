Business news: Paesi Bassi, governo estende pacchetto sostegno a industria locale per 13 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo olandese ha esteso il pacchetto di sostegno all’industria nazionale per altri tre mesi, con un investimento ulteriore di 13 miliardi di euro. La misura rientra nell’azione dell’esecutivo di contrasto agli effetti negativi sull’economia dell’epidemia di coronavirus. Il premier Mark Rutte ha rilevato come il numero di disoccupati nel paese sia “drammatico”, così come l’impatto della pandemia sul tessuto economico dei Paesi Bassi. “Ciò rende ancora più importante sostenere quanto più possibile le aziende e i loro dipendenti”, ha detto Rutte. I fallimenti delle società saranno inevitabili, hanno aggiunto i rappresentanti del governo nel delineare i problemi successivi alla crisi generata dal Covid-19. “Dobbiamo essere realisti, ci aspetta un difficile periodo in futuro”, ha ribadito in conferenza stampa il ministro per gli Affari sociali Wouter Koolmees. (Beb)