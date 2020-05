Business news: Ue, Cipro chiederà accesso a fondi Mes per la sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cipro è il primo paese della zona euro ad annunciare l'intenzione di utilizzare le linee di credito a lungo termine del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) per fare fronte all'impatto economico della pandemia di coronavirus. Lo ha confermato il ministro delle Finanze cipriota, Constantinos Petrides, ripreso dal quotidiano "Phileleftheros". "Ovviamente (useremo) il Meccanismo europeo di stabilità per le spese sanitarie", ha affermato Petrides spiegando che il governo dovrà prima calcolare le spese sanitarie che sono già state sostenute o lo saranno in seguito, così come i fondi per la nuova unità di terapia intensiva dell'ospedale generale di Nicosia e i test per Covid-19- Cipro ha condotto oltre 90 mila test per il coronavirus: un numero elevato in rapporto alla densità abitativa. Gran parte del costo di questi test è stato preso a carico dello Stato. "L'obiettivo è calcolare (le spese) e prendere in prestito liquidità a buon mercato dal Mes", ha concluso Petrides.