Business news: Polonia, produzione industriale ad aprile 2020 si riduce del 24,7 per cento

- La produzione industriale in Polonia registra ad aprile di quest'anno un calo drammatico, pari al 24,7 per cento su base annuale e al 20,8 rispetto a marzo. Lo comunica l'Ufficio centrale di statistica (Gus). Entrambe le percentuali tengono conto dei fattori stagionali e rappresentano il dato peggiore di sempre. Fino ad oggi il maggior crollo della produzione era stato quello del febbraio 2009 (-15,2 su base annuale). "E' un viaggio nel passato. La pandemia di coronavirus ha riportato la produzione industriale in Polonia indietro di 7 anni, ai livelli del 2013", ha commentato via Twitter Piotr Bujak, economista dell'istituto Pko Bank Polski. A soffrire in maniera significativa è il settore automobilistico, uno dei volani dell'economia polacca assieme al settore alimentare. La produzione di auto e di componenti automobilistici ha subito un tracollo del 78,9 per cento rispetto all'aprile 2019. Il peso dell'automotive sulla produzione industriale totale è passato dall'11,3 per cento di febbraio, all'8,4 a marzo, al 3,2 ad aprile. Su questo dato grava ovviamente la sospensione prolungata delle attività produttive in numerosi stabilimenti. Per quanto riguarda l'industria alimentare, la contrazione della produzione è pari al 12,7 per cento su base annuale. L'export di mobili osserva poi una diminuzione del 50,4 per cento. L'unico settore che registra un dato positivo è quello farmaceutico, che cresce del 14,8 per cento rispetto all'aprile 2019. (Vap)