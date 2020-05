Business news: premier di Polonia a Romania, Fondo di sviluppo polacco modello anche per Bucarest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro romeno Ludovic Orban ha avuto una videoconferenza con l'omologo polacco Mateusz Morawiecki, nel corso della quale è stato presentato il modello del Fondo di sviluppo della Polonia. I due capi di governo hanno concordato che le discussioni su questo argomento continueranno a livello di squadre di esperti dei due paesi. La Romania sta infatti pensando di costruire un fondo di investimento sul modello di quello polacco. Secondo un post sulla pagina Facebook del governo di Bucarest, i due premier hanno anche passato in rassegna le prospettive per lo sviluppo delle relazioni bilaterali, anche in campo economico e commerciale, sullo sfondo delle misure di ripresa economica prese in considerazione a livello europeo e nazionale, dopo la crisi generata dalla pandemia di Covid-19. "Durante i colloqui, la parte polacca ha presentato il modello del Fondo di sviluppo polacco e le discussioni su questo argomento continueranno a livello di team di esperti dei due paesi", si legge nel post. (Rob)