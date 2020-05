Business news: Ucraina, ministro Finanze Marchenko, bilancio 2020 potrebbe essere rivisto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio statale dell’Ucraina per il 2020 potrebbe essere oggetto di revisione. Lo ha affermato il ministro delle Finanze ucraino Serhiy Marchenko, spiegando che il budget nazionale potrebbe anche subire delle modifiche “positive”. “Non possiamo escludere questa opzione. In fin dei conti, il bilancio è stato stilato a marzo, ed è difficile prevedere cosa ci aspetterà fino a settembre, nel quarto trimestre. Potrebbe anche essere uno scenario positivo, con la necessità di rivedere le entrate per eventuali aumenti”, ha rilevato Marchenko. Il ministro ha poi affermato che l’Ucraina deve prendere in prestito sui mercati almeno 457 miliardi di grivnie (15,6 miliardi di euro) nel 2020, sia all’estero che all’interno del paese. (Rum)