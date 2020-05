Business news: Russia, Igor Sechin riconfermato alla guida di Rosneft per altri cinque anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- l consiglio di amministrazione di Rosneft in una riunione tenutasi il 21 maggio ha deciso di confermare l'attuale amministratore delegato Igor Sechin, alla guida dell'azienda per altri cinque anni. Lo ha riferito l'ufficio stampa della società russa. L'incarico avrà una durata di cinque anni che prendono il via dal 24 maggio, si legge nella nota. Secondo lo statuto di Rosneft, i poteri dell'organo esecutivo unico sono esercitati dall'amministratore delegato della società, che è nominato dal consiglio di amministrazione per un periodo di cinque anni. Mercoledì il governo russo ha approvato il decreto per la nomina di Sechin a capo di Rosneft per un altro mandato. Sechin è alla guida dell'azienda dal maggio del 2012 e il suo mandato avrebbe dovuto essere valido per tre anni, sino al mese di maggio del 2015. Nel giugno del 2014, gli azionisti di Rosneft hanno prorogato il mandato da tre a cinque anni e hanno apportato le opportune modifiche alla carta costitutiva. Sempre a maggio del 2015, i poteri di Sechin sono stati prorogati per un periodo di altri cinque anni. (Rum)