Business news: Ucraina, raggiunto accordo preliminare con Fmi su nuovo accordo da 5 miliardi di dollari

- I rappresentanti del Fondo monetario internazionale (Fmi) e le autorità dell’Ucraina hanno concluso i negoziati e raggiunto un accordo preliminare sulle politiche economiche per il nuovo accordo di stand-by della durata di 18 mesi fra le parti. Lo ha reso noto la funzionaria dell’Fmi Ivanna Valdkova Hollar, che ha condotto le trattative per conto dell’organizzazione internazionale, ripresa dall’agenzia di stampa “Unian”. Nel nuovo accordo è previsto un finanziamento complessivo di 5 miliardi di dollari, per assicurare la stabilità del bilancio dell’Ucraina nel contesto della crisi provocata dalla pandemia di coronavirus, oltre a rendere più sicuri i progressi già raggiunti nel percorso di riforme e stimolarne di nuovi. L’intesa raggiunta “assicurerà all’Ucraina la possibilità di tornare alla crescita economica e riprendere gli sforzi già intrapresi sul percorso di riforme, una volta che la crisi sarà finita. Gli accordi dovrebbero inoltre permettere di raccogliere ulteriori finanziamenti bilaterali e multilaterali”, ha reso noto l’Fmi. L’accordo in questione, essendo solo preliminare, deve ancora venire approvato in via definitiva dai dirigenti del Fondo e dal consiglio esecutivo, che dovrebbero prendere in considerazione la documentazione suddetta nelle prossime settimane. (Rum)