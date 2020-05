Business news: Armenia, crescita economica del 3,8 per cento nel primo trimestre del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia armena è cresciuta del 3,8 per cento su base annua nel primo trimestre del 2020, in calo rispetto al 7,1 per cento registrato nello stesso periodo del 2019. È quanto emerge da alcuni dati ufficiali riportati dall’istituto statistico nazionale, secondo cui la crescita tra gennaio e marzo è stata sostenuta dall'espansione nel settore minerario, servizi di comunicazione, finanza e assicurazioni e spese del governo. L'economia di Erevan è cresciuta del 7,6 per cento nel 2019, rispetto al 5,2 per cento del 2018. Quest'anno il governo prevede una contrazione del 2 per cento, in calo rispetto alla precedente previsione di crescita del 4,9 per cento, in gran parte a causa dell'epidemia di coronavirus. (Res)