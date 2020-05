Usa: il segretario alla Difesa Esper, convinto di produrre vaccino entro fine 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Mark Esper, si è detto convinto che l'amministrazione Trump svilupperà e distribuirà ampiamente un vaccino contro il coronavirus entro la fine dell'anno, un arco di tempo messo in dubbio dai principali esperti di salute. "Assolutamente possibile", ha detto Esper durante un'intervista a "Today". "Ne ho parlato con i nostri esperti medici, siamo completamente fiduciosi di poterlo fare... Consegneremo in tempo i vaccini", ha detto. Il presidente Donald Trump la scorsa settimana ha presentato una task force federale incaricata di uno sforzo di 10 miliardi di dollari che spera di produrre e distribuire un vaccino contro il coronavirus entro la fine del 2020. Il Pentagono, tuttavia, in seguito ha chiarito in una nota che le parole di Esper rappresentano un obiettivo, non una promessa. L'affermazione che un vaccino potrebbe essere prodotto in un arco di tempo così limitato è stata accolta con scetticismo dagli esperti della salute pubblica, i quali hanno affermato che lo sviluppo di un nuovo vaccino può richiedere almeno dai 12 ai 18 mesi. (Nys)