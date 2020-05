Coronavirus: Usa, 95.847 decessi su 1.598.361 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati aggiornati dell’università Johns Hopkins indicano che negli Stati Uniti sono morte finora 95.847 a causa del coronavirus su un totale di 1.598.361 casi confermati. Lo riporta l'emittente "Cnn". Stato più colpito resta quello di New York, con oltre 358 mila casi confermati e quasi 29 mila morti. La Johns Hopkins ha riportato nelle ultime 24 ore circa almeno 21.484 nuovi contagi e 1.145 decessi. Quest'oggi il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ordinato ai governatori statali di consentire l'apertura immediata dei luoghi di culto, "essenziali" per la vita nazionale durante la pandemia di coronavirus. "I governatori devono fare la cosa giusta e permettere a questi importantissimi e essenziali luoghi delle fede di riaprire in questo momento, questo fine settimana", ha detto Trump.(Nys)