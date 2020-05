Usa: Biden si scusa per la battuta sugli afroamericani che dovrebbero votare per lui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del Partito democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, si è scusato per il commento fatto durante un incontro elettorale con alcuni uomini d'affari afroamericani. “Non avrei dovuto essere così cavalier. Non ho mai dato per scontato la comunità afroamericana", ha detto Biden in una telefonata con un giornalista dell'emittente "Cbs". "Nessuno dovrebbe votare per nessun partito in base alla propria razza, religione, background", ha aggiunto l'ex vicepresidente. Qualche ora prima Biden aveva rivendicato le sue posizioni in favore degli afro-americani e della promozione dei diritti civili, affermando che “un nero non può essere indeciso" fra il votare per lui o per il presidente uscente Donald Trump. Intervenendo oggi alla trasmissione radiofonica "The Breakfast Club", l’ex presidente si è rivolto al conduttore del programma, Lenard McKelvey, sostenendo che se è indeciso se votare per lui o per Trump allora “non è un nero”. (Nys)