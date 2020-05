Coronavirus: Usa, Fauci invita alla cautela nella produzione dei vaccini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ogni volta che sviluppi un vaccino, ricordati sempre che potresti non ottenere un vaccino efficace", ha detto Fauci. "Anche se fai tutto bene e fai tutto in tempo, non c'è garanzia che avrai un vaccino efficace. Quindi quando parliamo di avere un vaccino che potrebbe essere disponibile a dicembre o gennaio, si presume che il vaccino sia effettivamente efficace". Più di 100 potenziali candidati al vaccino sono in fase di test nei laboratori di tutto il mondo. Il governo federale Usa ha identificato una manciata che considera i più promettenti e prevede di investire nella produzione di questi vaccini nelle prossime settimane. Fauci ha affermato di essere "abbastanza sicuro" che se la produzione verrà avviata questa estate e aumenterà, "si potrebbero avere 100 milioni di dosi entro la fine dell'anno e forse un paio di centinaia di milioni di dosi entro l'inizio del prossimo anno". "Voglio dire, è aspirazionale", ha aggiunto Fauci. (Nys)