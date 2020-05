Business news: Ungheria, ottomila aziende chiedono sovvenzioni statali per tutela posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 8.000 aziende ungheresi hanno presentato domanda di sostegno salariale per circa 105 mila dipendenti che stanno lavorando a orario ridotto nell'ambito di un piano governativo per gestire le ricadute economiche della pandemia di coronavirus. A renderlo noto è il ministro dell'Innovazione e della tecnologia Laszlo Palkovics. "La maggior parte delle richieste proviene dai settori manifatturiero, turistico e della ristorazione, commercio, riparazione di veicoli, trasporti e logistica" ha affermato Palkovics. Le domande di sostegno salariale per quasi 45 mila dipendenti sono già state approvate, ha aggiunto. "Il governo ungherese continua a lavorare per preservare il maggior numero possibile di posti di lavoro e per ricreare quelli persi a causa della pandemia", ha aggiunto l'esponente del governo magiaro. (Vap)