Business news: Polonia, tasso occupazione scende del 2,1 per cento ad aprile

- Il tasso di occupazione presso le aziende polacche è sceso ad aprile del 2,1 per cento su base annuale, mentre il calo rispetto al mese precedente è del 2,4. Lo comunica l'Ufficio centrale di statistica (Gus) di Varsavia. Anche le retribuzioni medie nel settore imprenditoriale sono in discesa: ad aprile calano rispetto a marzo del 3,4 per cento, pur crescendo rispetto all'aprile 2019 dell'1,9. In termini assoluti lo stipendio mensile medio lordo ad aprile era di 5.285,01 zloty (1.160 euro). Il dato riguarda le aziende con più di 9 dipendenti. (Vap)