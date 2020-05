Business news: sondaggio, in Spagna oltre 300 mila lavoratori autonomi pensano di chiudere l'attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 10,3 per cento dei lavoratori autonomi spagnoli (pari 310 mila persone) pensa di chiudere l'attività quest'anno, mentre il 40,5 per cento non sa ancora se riuscirà ad andare avanti. Sono i risultati di un sondaggio pubblicato dall' Associazione dei lavoratori autonomi(Ata) spagnola su un campione di 3000 intervistati. L'indagine rivela che 9 autonomi su 10 hanno affermato che il loro fatturato nel 2020 diminuirà; il 72,5 per cento stima perdite di oltre il 40 per cento. Il 33 per cento prevede di ridurre il proprio personale nei prossimi mesi; il 45 per cento ha affermato di volerlo mantenere; mentre il 45 percento ha affermato di volerlo mantenere; il 20 per cento non è ancora in grado di rispondere. (Spm)