© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Roma la ferrovia Termini-Giardinetti diventerà una vera e propria tranvia veloce: la nuova linea G. Ed arriverà fino a Tor Vergata. Ok da Mit e Conferenza unificata al finanziamento: oltre 213 milioni per realizzare nostro progetto". Lo scrive su Twitter il sindaco di Roma Virginia Raggi. (Com)