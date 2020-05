Sardegna: Zoffili (Lega), lunedì a tavolo centrodestra, turismo al primo punto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato e commissario regionale della Lega in Sardegna Eugenio Zoffili scrive su Facebook che lunedì parteciperà al tavolo regionale delle forze politiche di centrodestra. "Al primo punto - spiega - la Lega porta il turismo e il rilancio economico dell'Isola in ogni settore. Parola d'ordine: semplicità e velocità sulle scelte che prenderemo a livello regionale e la richiesta di doverose risposte chiare e concrete dal Governo Conte per la ripartenza in sicurezza. L'obiettivo e priorità è garantire una stagione estiva al top e per tutti, per turisti e operatori, nella splendida e sicura Sardegna: primato nazionale come Regione Covid-free grazie alla professionalità dei bravi e coraggiosi sanitari, al comportamento responsabile dei cittadini sardi e alle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza adottate con prontezza dalla Giunta guidata dal governatore Christian Solinas". (Com)