Argentina: crisi del debito, Buenos Aires pronta a modificare la sua offerta

- Il ministro dell'Economia argentino, Martin Guzman, ha fatto capire oggi che l'Argentina è disposta a andare incontro ai creditori modificando la sua offerta iniziale di ristrutturazione del debito estero. "La ragione per cui abbiamo prorogato la scadenza dell'offerta è perché stiamo considerando l'ipotesi di realizzare modifiche con l'obiettivo di raggiungere un accordo sostenibile" ha dichiarato Guzman in un'intervista rilanciata dalla stampa locale. "C'è ancora una distanza importante da percorrere ma tutte le parti sono al tavolo dei negoziati per trovare una soluzione", ha chiarito ad ogni modo il ministro argentino, che ha ribadito quindi una volta di più che "per l'Argentina è fondamentale che l'accordo sia allineato con le capacità di pagamento del paese". (segue) (Bua)