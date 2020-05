Usa: coronavirus, cancellato il Salone dell'Auto di New York 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Salone dell'Auto di New York, inizialmente rinviato al prossimo agosto, è stato definitivamente cancellato. Secondo quanto riportato dalla stampa internazionale, le conseguenze della diffusione del coronavirus hanno portato gli organizzatori a mettere la parola fine all’edizione 2020 della kermesse statunitense. L’appuntamento slitta così al 2021, dal 2 all’11 aprile. Il Javits Convention Center, la location che avrebbe dovuto ospitare questa edizione del Salone, resterà comunque operativa: verrà infatti allestito al suo interno una sorta di ospedale da campo destinato ai malati di Covid-19. Gli Stati Uniti restano il Paese al mondo più colpito dalla pandemia, sia in termini di numero di contagi che di vittime. Molti dei nuovi modelli che devono essere debuttati a New York saranno mostrati al pubblico molto probabilmente in via virtuale. (Nys)