Coronavirus: Usa, Fauci invita alla cautela nella produzione dei vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anthony Fauci, direttore dell'Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive degli Stati Uniti (Niaid), ha sollecitato cautela sullo sviluppo di un vaccino per il coronavirus, affermando tempi rapidi e soluzioni efficaci non sono garantite. In un'intervista col sito "The Hill", Fauci ha affermato anche che l'accelerata del governo di Donald Trump per iniziare un testing ampio su promettenti candidati vaccini, si rischia di togliere risorse finanziarie a un normale programma di sviluppo. "Nel modo standard in cui si sviluppa un vaccino, non si fanno grandi investimenti nel passaggio successivo fino a quando non si è abbastanza sicuri che il passaggio precedente funzioni", ha detto il celebre virologo. "Se fai un salto in avanti e come minimo ti prepari e fai investimenti, ad esempio preparando siti per la sperimentazione e persino iniziando a produrre un vaccino prima ancora di sapere che è sicuro ed efficace, allora ti stai assumendo un rischio, e il rischio è un rischio finanziario, non è un rischio per la sicurezza", ha detto Fauci. Fauci ha voluto aggiungere una nota di cautela alla discussione: i candidati vaccini, anche quelli più promettenti, falliscono più spesso di quanto abbiano successo. (segue) (Nys)