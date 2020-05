Usa: Pompeo accusa il governo venezuelano di censura e corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha accusato di corruzione il governo venezuelano e di non consentire la visione di una trasmissione calcistica molto nota in America Latina. "Perché i venezuelani non possono guardare Fútbol Total? Perché Nicolás Maduro ha cacciato DirecTV. Proteggere i suoi amici e il loro denaro è più importante che consentire a dieci milioni di cittadini di accedere a informazioni non censurate", ha oggi scritto Pompeo su Twitter. (Nys)