Business news: Spagna, abrogazione riforma lavoro, imprese sul piede di guerra

- Il patto dei giorni scorsi tra governo spagnolo ed EuskalHerria Bildu (Ehb), indipendentisti baschi, sull'abrogazione della riforma del lavoro del 2012 in cambio del loro sostegno all'ultima proroga dello stato di emergenza è "gravemente irresponsabile". E' la dura presa di posizione espressa in una nota dalle associazioni di categoria degli industriali (Ceoe) e delle piccole e medie imprese (Cepyme), secondo le quali avrà conseguenze negative "incalcolabili" sull'economia spagnola. "In un momento difficile, in cui il governo, insieme ai datori di lavoro e ai sindacati sta lavorando per la sopravvivenza di migliaia di aziende è totalmente incoerente firmare un accordo per fare un passo indietro e aumentare la rigidità del mercato del lavoro", si legge nella nota rilasciata dagli imprenditori. Le due associazioni di categoria ricordano, inoltre, che l'accordo con Bildu ignorerebbe anche le raccomandazioni fatte nei giorni scorsi dalla Commissione Europea, in cui si afferma la necessità di basare la ripresa a medio termine su misure di sostegno all'occupazione adottate in accordo con le parti sociali. (Spm)