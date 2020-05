Italia-Kazakhstan: colloquio sottosegretario Di Stefano-viceministro Esteri Baimukhan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano, ha avuto oggi una videochiamata con il vice ministro degli Affari Esteri del Kazakhstan, Margulan Baimukhan. Il colloquio, si legge in una nota della Farnesina, fa parte di un ciclo di contatti che lo stesso sottosegretario Di Stefano sta tenendo con i suoi omologhi, per continuare il dialogo bilaterale con i Paesi dell'Asia Centrale e pianificare il rilancio post-Covid19. Il vice ministro si è innanzitutto rallegrato per il miglioramento della situazione sanitaria in Italia, complimentandosi per la gestione dell'emergenza Covid-19. Il Sottosegretario ha ringraziato il suo omologo per la donazione kazaka alla Protezione Civile italiana. Baimukhan ha poi espresso soddisfazione per il volume dell'interscambio tra Italia e Kazakistan, attestatosi nel 2019 a 3 miliardi di euro. Sono quindi stati affrontati i temi dei futuri appuntamenti bilaterali, tra cui il Business Forum italo-kazako e la seconda edizione della Conferenza Italia-Asia Centrale; delle importanti opportunità di business per le imprese italiane e del reciproco sostegno e amicizia tra i due Paesi in campo internazionale. (Com)