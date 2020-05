Usa: il governatore della Virginia firma la legge che depenalizza il possesso di marijuana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Virginia, Ralph Northam ha firmato un disegno di legge che depenalizza il possesso di marijuana. La Virginia diventa così il 27° Stato Usa a farlo. Lo riporta il sito "The Hill". La nuova legge, firmata dal governatore del Partito democratico, entrerà in vigore il 1° luglio e prevede sanzioni di non oltre 25 dollari per il possesso di un massimo di un'oncia di marijuana e una contravvenzione civile, senza effetti sulla fedina penale. "La mossa per depenalizzare il possesso di cannabis in Virginia è attesa da molto tempo", ha dichiarato Steve Hawkins, direttore esecutivo del Marijuana Policy Project, in un comunicato stampa. "Apprezziamo il legislatore e il governatore per l'attuazione di una politica che consentirà alle forze dell'ordine di concentrare le risorse su crimini più gravi e impedire a chi ha la fedina penale pulita di far deragliare la propria vita". (Nys)