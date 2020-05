Mafie: domani "Palermo Chiama Italia" per ricordare stragi di Capaci (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte fondamentale della trasmissione saranno le video interviste e i collegamenti con quanti, in questo periodo di emergenza, giorno dopo giorno, hanno svolto e svolgono il proprio dovere anche a rischio della vita. Alle 17.58, come ogni anno, ma, stavolta senza la partecipazione dei cittadini, in ragione dell'emergenza, ci sarà il tradizionale momento del "Silenzio" sotto l'Albero Falcone e, in contemporanea, dal Giardino di Capaci. Il tradizionale corteo per le vie del centro di Palermo sarà sostituito – vista l'impossibilità di raduni per l'emergenza sanitaria – da un flash mob organizzato dalla Fondazione Falcone e dal Ministero dell'Istruzione. Nei giorni scorsi una serie di artisti, attori e musicisti italiani con piccoli video, pubblicati sui canali social della Fondazione Falcone, del Ministero dell'Istruzione e di PalermoChiamaItalia hanno lanciato un appello ad appendere un lenzuolo bianco dal balcone di casa e ad affacciarsi tutti insieme alle ore 18. (Com)