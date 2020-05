Islam: Grande moschea di Roma, domenica festa fine Ramadan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ quanto si legge in un comunicato del Centro Islamico Culturale d'Italia, a firma del Segretario Generale, dr. Abdellah Redouane, che, nel trasmettere gli auguri a tutti i musulmani per la Festa della Rottura del Digiuno, ricorda a tutti i fedeli che, nella situazione attuale, per ragioni precauzionali, il Consiglio di Amministrazione del Centro Islamico Culturale d'Italia ha disposto che la Grande Moschea rimarrà chiusa sino a data da destinarsi. Il Centro Islamico Culturale d'Italia, nel raccomandare a tutti i musulmani di continuare a rispettare, anche in questa nuova fase, le disposizioni di legge in materia di contenimento del Covid-19, che continuano a vietare gli assembramenti, ricorda che è possibile compiere la preghiera della Festa della Rottura del Digiuno anche presso la propria abitazione, insieme con i conviventi. (Ren)