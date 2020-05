Usa: i repubblicani chiedono sostegno economico per le energie rinnovabili e i combustibili fossili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I repubblicani Usa chiedono all'amministrazione di Donald Trump di sostenere economicamente sia l'industria delle energie rinnovabili che per le industrie dei combustibili fossili. Lo riporta il sito "The Hill". Tre senatori repubblicani hanno chiesto al dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti di aiutare il settore delle energie rinnovabili estendendo il periodo di tempo in cui le società possono beneficiare di un credito d'imposta specifico. Un gruppo di 60 repubblicani della Camera ha anche chiesto al dipartimento degli Interni di accelerare il processo di riduzione dei pagamenti da parte delle società di combustibili fossili che prendono in affitto terreni pubblici. L'idea è quella di prolungare il periodo di "porto sicuro" in base al quale le aziende possono iniziare la costruzione di progetti di energia rinnovabile e beneficiare di un credito d'imposta.(Nys)