Coronavirus: Usa, per Trump i luoghi di culto sono "essenziali" e vanno riaperti

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ordinato ai governatori statali di consentire l'apertura immediata dei luoghi di culto, dichiarandoli "essenziali" per la vita nazionale durante la pandemia di coronavirus. "I governatori devono fare la cosa giusta e permettere a questi importantissimi e essenziali luoghi delle fede di riaprire in questo momento, questo fine settimana", ha detto Trump, durante brevi osservazioni alla Casa Bianca. Lo riporta il sito "The Hill". “Se non lo fanno, sostituirò i governatori. Negli Stati Uniti abbiamo bisogno di più preghiere, non meno". In questo momento alcuni Stati consento alle chiese di riaprire mentre altri continuano a imporre restrizioni. Il dipartimento di Giustizia ha esercitato pressioni sui governatori affinché per far tornare i luoghi di culto alla normalità. Tuttavia, secondo "The Hill", per le autorità sanitarie i luoghi di culto possono diventare facilmente focolai per il Covid-19. (Nys)