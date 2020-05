Coronavirus: allarme dell'Oms per "nuovo epicentro" in sud America

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore del dipartimento emergenze dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Michael Ryan, ha dichiarato che il sud America è diventato il nuovo epicentro mondiale della pandemia di Covid-19 e che il Brasile è il paese maggiormente colpito. "In un certo senso il sud America è diventato un nuovo epicentro della malattia, abbiamo visto molti paesi sudamericani con un numero crescente di casi. Chiaramente c'è preoccupazione in molti di questi paesi, ma certamente il più colpito è il Brasile in questo momento", ha dichiarato Ryan in una videconferenza stampa da Ginevra, definendo preoccupante anche la situazione in Perù ed Ecuador. Il Brasile ha fatto sin qui registrare oltre 310mila contagi e più di 20mila decessi collegati alla Covid-19. (segue) (Res)